Заблудившийся пенсионер больше суток провел в лесу Наровлянского района

Новости Беларуси. Наступивший сезон «тихой охоты» продолжает доставлять белорусским службам спасения немало проблем. Изо дня в день на пульт МЧС поступают сообщения о заблудившихся в лесу ягодниках и грибниках.

Так, накануне днем спасателям удалось вывести из леса очередного потерявшегося путника. Им оказался 73-летний житель Наровлянского района, который провел в чаще около полутора суток. Самочувствие пенсионера оказалось удовлетворительным. В госпитализации мужчина не нуждался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в начале июля этого года минчанин заблудился в болотах Столинского района. Мужчина приехал посмотреть природу Припятского ландшафтного заказника. После трехчасовых поисков спасатели обнаружили туриста на дереве, куда ему пришлось залезть, чтобы не замерзнуть.