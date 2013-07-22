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Заблудившийся пенсионер больше суток провел в лесу Наровлянского района

22 июля 2013 11:09
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Новости Беларуси. Наступивший сезон «тихой охоты» продолжает доставлять белорусским службам спасения немало проблем.  Изо дня в день на пульт МЧС поступают сообщения  о заблудившихся в лесу ягодниках и грибниках. 

Так, накануне днем спасателям удалось вывести из леса очередного потерявшегося путника. Им оказался 73-летний житель Наровлянского района, который провел в чаще около полутора суток. Самочувствие пенсионера оказалось удовлетворительным. В госпитализации мужчина не нуждался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в начале июля этого года минчанин заблудился в болотах Столинского района. Мужчина приехал посмотреть природу Припятского ландшафтного заказника. После трехчасовых поисков спасатели обнаружили туриста на дереве, куда ему пришлось залезть, чтобы не замерзнуть.

# происшествия # Происшествия в лесу

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