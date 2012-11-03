Забастовка в Италии выходцев из арабских стран закончилась столкновениями с полицией

Новости Италии. В итальянском городе Пьяченца забастовка работников магазина крупнейшей в мире мебельной компании переросла в столкновения с полицией. Участники акции, в основном это выходцы из арабских стран, требовали повышения зарплаты и улучшения условия труда.

Около 150 работников предприятия сформировали «живую цепочку» у склада мебельного гиганта. На место тут же приехала полиция и стала разгонять демонстрантов. Во время потасовки ранения получили по меньшей мере 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.