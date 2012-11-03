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Забастовка в Италии выходцев из арабских стран закончилась столкновениями с полицией

03 ноября 2012 17:56
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Новости Италии. В итальянском городе Пьяченца забастовка работников магазина крупнейшей в мире мебельной компании переросла в столкновения с полицией. Участники акции, в основном это выходцы из арабских стран,  требовали повышения зарплаты и улучшения условия труда.

Около 150  работников предприятия сформировали «живую цепочку» у склада мебельного гиганта. На место тут же приехала полиция и стала разгонять демонстрантов. Во время потасовки ранения получили по меньшей мере 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки # Акции протеста

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