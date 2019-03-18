Вернувшаяся из Израиля пенсионерка пропала в Национальном аэропорту

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту пропала пенсионерка.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 14 марта 64-летняя Воробьёва Татьяна Алексеевна прилетела в аэропорт «Минск-2» из Израиля, куда улетала с целью паломничества. В 23:33 женщина прошла таможенный контроль, после чего пропала.

Приметы гражданки: рост 152 см, нормальное телосложение, зелёно-карие глаза, тёмно-каштановые крашеные волосы. На нижней челюсти почти нет зубов, в области виска небольшое пигментное пятно.

На ней были: чёрная стеганая ромбами короткая куртка, чёрные джинсы, синие замшевые кеды, возможно кепи, зелёный джемпер с большой пластиковой пуговицей возле воротника. Женщина могла заблудиться.

Если вам известно, где находится пропавшая, сообщите об этом по телефонам: 8(017)288-79-02, 8(044)715-16-05 либо 102.