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В Минском районе женщина попала в больницу из-за елочной гирлянды

26 декабря 2018 21:02
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Новости Беларуси. Пожар из-за елочной гирлянды. В деревне Комсомолец Минского района сотрудники МЧС спасли 65-летнюю женщину со второго этажа многоквартирного дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе женщина попала в больницу из-за елочной гирлянды-1

С диагнозом «отравление продуктами горения» она доставлена в Минскую центральную райбольницу. Эвакуация жильцов не проводилось, огнем повреждена одна комната. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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