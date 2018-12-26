В Минском районе женщина попала в больницу из-за елочной гирлянды

Новости Беларуси. Пожар из-за елочной гирлянды. В деревне Комсомолец Минского района сотрудники МЧС спасли 65-летнюю женщину со второго этажа многоквартирного дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар из-за елочной гирлянды. В деревне Комсомолец Минского района сотрудники МЧС спасли 65-летнюю женщину со второго этажа многоквартирного дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С диагнозом «отравление продуктами горения» она доставлена в Минскую центральную райбольницу. Эвакуация жильцов не проводилось, огнем повреждена одна комната. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.