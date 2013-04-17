За ночь исчезло озеро Гожа под Гродно

Новости Беларуси. Гродненцы в одночасье лишились любимого места отдыха. Буквально за ночь исчезло озеро возле деревни Гожа. Из-за обильного таяния снега искусственный пруд переполнился. Старые сливные шлюзы не справились с большим потоком воды и дамба прорвалась. Сильные потоки уничтожили грунтовую дорогу, ведущую к дачным участкам. Никто из местных жителей не пострадал. И лишь рыбаки теперь, приходя на излюбленное место, разводят руками от удивления.

Водоём несколько десятилетий назад соорудили военные для учений. Затем войска расформировали, а озеро с тех пор оставалось бесхозным. Как утверждают специалисты, природное ЧП не нанесло вреда окружающей среде, потому что вся рыба вместе с потоками воды ушла в Неман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.