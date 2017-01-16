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За год 31-летняя жительница Гродно безвозвратно взяла в долг более $45 тысяч

16 января 2017 13:16
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Новости Беларуси. Несмотря на свой молодой возраст, жительница Гродно уже дважды привлекалась к ответственности по статье «мошенничество». Женщина нигде не работает. Как рассказали следователи,

похищенных средств у нее не обнаружено, как, впрочем, и имущества, подлежащего аресту.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Гродно Книга (Рой) Юлии Владимировны, 1985 года рождения, подозреваемой в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь). В ходе расследования установлено, что в период с апреля 2015 по февраль 2016 года, злоупотребляя доверием, указанная гражданка взяла в долг 35 тысяч евро у жителя Гродно, изначально не имея намерений их возвращать. 

Еще полторы тысячи долларов она одолжила у другого знакомого. Говорила, что нужно срочно купить медицинское оборудование и отремонтировать автомобиль. Более того, получив деньги в долг, женщина пыталась похитить у этого же человека еще три с половиной тысячи рублей.

Не исключено, что у женщины игровая зависимость.

Еще один пострадавший от рук мошенницы обнаружился в Минске. У жителя столицы она просила деньги на мебель и стройматериалы.

Юлия Книга задержана. Следователи устанавливает других граждан, которые могли пострадать от действий фигурантки. Если вы стали жертвой мошенницы, обращайтесь по телефонам: (8-015) 72-41-62 или 102.

# происшествия # Мошенничество # Сергей Шершеневич

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