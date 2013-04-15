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За 4 дня празднования буддийского Нового года в Тайланде погибло свыше 200 человек

15 апреля 2013 12:05
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Новости Тайланда. За четыре дня празднования буддийского Нового года в Тайланде погибло свыше 200 человек. Ещё несколько тысяч с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Все они стали жертвами аварий, которых за эти дни было зафиксировано свыше двух тысяч. Основными причинами гибели людей стали несоблюдение скоростного режима и вождение в нетрезвом виде.

В период празднования Нового года власти королевства настоятельно просят иностранных туристов воздержаться от поездок на мотоциклах и автомобилях в связи с повышенной опасностью на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Дорожное движение # Фотофакт

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