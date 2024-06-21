В Минске в доме на Краснослободской обрушился козырёк

На улице Краснослободской над входом в электрощитовую обрушился козырек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Дом 1976 года постройки. Обошлось без пострадавших.

На место незамедлительно выехали спасатели МЧС и сотрудники ЖКХ Заводского района. Сейчас коммунальные службы устраняют последствия происшествия. Ведутся работы по демонтажу и вывозу обломков. Специализированная организация в ближайшее время даст заключение о причинах обрушения. В доме, где произошло ЧП, установят новые козырьки.

Александр Куликовский: Я коренной житель этого района. Происшествие произошло ночью. Администрация района отреагировала своевременно. Надеюсь, быстро все исправится и этого больше не случится.

Михаил Варикаш, директор ЖКХ Заводского района:

Будет принято решение об установке легкого козырька при входе в электрощитовую, в тепловой пункт. Это такие легкие козырьки из металлочерепицы, металлопрофиля. Будут установлены в течение следующей недели.

К слову, в Заводском районе расположено 12 домов данной серии. Будет проведено обследование по каждому из них.