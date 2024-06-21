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В Минске в доме на Краснослободской обрушился козырёк

21 июня 2024 18:04
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На улице Краснослободской над входом в электрощитовую обрушился козырек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Дом 1976 года постройки. Обошлось без пострадавших.

В Минске в доме на Краснослободской обрушился козырёк-1

На место незамедлительно выехали спасатели МЧС и сотрудники ЖКХ Заводского района. Сейчас коммунальные службы устраняют последствия происшествия. Ведутся работы по демонтажу и вывозу обломков. Специализированная организация в ближайшее время даст заключение о причинах обрушения. В доме, где произошло ЧП, установят новые козырьки.

В Минске в доме на Краснослободской обрушился козырёк-4

Александр Куликовский:
Я коренной житель этого района. Происшествие произошло ночью. Администрация района отреагировала своевременно. Надеюсь, быстро все исправится и этого больше не случится.

В Минске в доме на Краснослободской обрушился козырёк-7

Михаил Варикаш, директор ЖКХ Заводского района:
Будет принято решение об установке легкого козырька при входе в электрощитовую, в тепловой пункт. Это такие легкие козырьки из металлочерепицы, металлопрофиля. Будут установлены в течение следующей недели.

К слову, в Заводском районе расположено 12 домов данной серии. Будет проведено обследование по каждому из них.

# ЧП # происшествия # Михаил Варикаш

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