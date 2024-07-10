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Плохое самочувствие стало причиной ДТП. В Минске столкнулись два автомобиля – есть жертвы

10 июля 2024 17:38
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В Минске водитель из-за плохого самочувствия стал виновником ДТП – мужчина погиб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Плохое самочувствие стало причиной ДТП. В Минске столкнулись два автомобиля – есть жертвы-1

Авария произошла около 7 утра на улице Свислочской. За рулем автомобиля, который столкнулся с другой легковушкой, был 62-летний мужчина. По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения. Прибывшие на место аварии медики констатировали его смерть. По факту ДТП проводится проверка.

# ДТП # происшествия

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