Плохое самочувствие стало причиной ДТП. В Минске столкнулись два автомобиля – есть жертвы

В Минске водитель из-за плохого самочувствия стал виновником ДТП – мужчина погиб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария произошла около 7 утра на улице Свислочской. За рулем автомобиля, который столкнулся с другой легковушкой, был 62-летний мужчина. По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения. Прибывшие на место аварии медики констатировали его смерть. По факту ДТП проводится проверка.