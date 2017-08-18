«Я был в метре от всего»: певец Герман о теракте в Барселоне

Новости Испании. Каждый удар колокола в непривычной для Барселоны тишине словно набатом отдавался в сердцах жителей и туристов города. Минутой молчания почтили память тех, кто стал жертвой неоправданной войны, объявленной террористами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Популярный белорусский композитор и ведущий Герман Титов оказался едва ли не в эпицентре трагических событий.

Герман (запись в Instagram):

Теракт в Барселоне... Это ужас... Я был в метре от всего... Боже, спаси и сохрани всех…

Спустя несколько часов после теракта Герман вышел на связь со своими подписчиками. Музыкант рассказал,

что происходило на улице Рамбла в первые минуты после теракта.

Герман (видео, размещенное в Instagram):

Я сейчас нахожусь в такси. И меня с собой на подсадку взяли немцы, потому что такси невозможно вызвать. Город полностью оцеплен. То место, где я снимал квартиру, туда не пробраться вообще. И последнее, что случилось: с того места, где мы вызывали такси, женщина на испанском что-то очень-очень громко кричала. И после этого подлетели несколько экипажей вооруженной полиции. Оцепили кафе. Какое-то кафе. Видимо там находился тот самый преступник, который совершил теракт. Люди в шоке. То, что происходит сейчас в городе… Туристы в шоке. Туристы не понимают, как себя вести. Сами испанцы закрыты за жалюзями. Их не выпускают. Их не выпускают из отелей. Закрыты все створки окон и дверей. В общем, я уезжаю отсюда.

Рядом с местом, где произошел теракт, оказалась российская актриса Анастасия Заворотнюк.

«Третий час стоим в пробке, нескончаемый поток машин почти не двигается», – подробности.