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Белорусские спасатели помогли украинским коллегам потушить пожар в Черниговской области

24 апреля 2015 11:09
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Новости Беларуси. Белорусские спасатели помогли украинским коллегам потушить пожар в Черниговской области. Сообщение о возгорании в деревне Старые Ярыловичи вместе с просьбой о помощи поступило на пульт МЧС около шести вечера. Горели несколько жилых домов и хозпостройки. К месту пожара незамедлительно была направлена техника из ближайшего подразделения МЧС Беларуси.

Слаженно отработали и таможенники с пограничниками — они обеспечили беспрепятственное пересечение госграницы. Белорусские спасатели помогли потушить горящие дома, а также не допустили дальнейшего распространения огня. Причины произошедшего сейчас выясняются. По одной из версий пожар могло спровоцировать сжигание сухостоя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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