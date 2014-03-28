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Взрыв жилого дома в Детройте: пострадали 6 человек, в том числе двое детей

28 марта 2014 06:54
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Новости США. В американском Детройте при взрыве в жилом доме пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие госпитализированы. Малыши находятся в критическом состоянии.

Потушить огонь пожарным пока не удается.

По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа.

По этой же причине 2 недели назад дотла сгорели два примыкающих друг к другу здания в Нью-Йорке. А накануне пожар охватил многоквартирный жилой дом в историческом районе американского Бостона. В обоих случаях были погибшие и пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв газа

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