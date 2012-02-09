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Взрыв в общежитии в Логойском районе. По факту ЧП возбуждено уголовное дело

09 февраля 2012 07:38
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Статья – нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в отделе информации Следственного Комитета Беларуси.

В ходе расследования будут установлены причины, которые привели к трагедии, а также виновные лица. Создана специальная комиссия. Сегодня на месте ЧП работают следователи.

Взрыв произошёл накануне днем в трехэтажном панельном здании. По предварительной версии, его причиной стал бытовой газ. В итоге обрушились плиты перекрытия второго подъезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Техногенные катастрофы

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