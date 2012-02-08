Дело об обезглавленных воложинских зубрах получило продолжение

Новости Беларуси. В Воложинском районе Минской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты в особо крупном размере. Накануне выходных в лесохозяйстве Налибокской пуще нашли трех обезглавленных зубров, прикрытых спиленными елями.

Такого злостного истребления этих животных в Беларуси не было уже несколько лет. Как сообщили в районном отделе Следственного комитета, брошенный трофей – результат незаконной охоты иностранных граждан, рядом с ними находились местные егерь и охотовед.

В Министерстве лесного хозяйства состоялось экстренное заседание. В отношении руководства Воложинского лесхоза, а также руководителей подразделений Минского лесохозяйственного объединения приняты кадровые решения – отстранение от занимаемых должностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Павликов, заместитель начальника отдела анализа и обработки информации Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

На данный момент подозреваемые задержаны, находятся в следственном изоляторе Воложинского РУВД. Так как зубр находится в Красной книге Республики Беларусь, охота на него запрещена, вред окружающей среде в данном случае причинен в размере около 30 млн рублей. Грозит уголовная ответственность.