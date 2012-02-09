Логойский райисполком: Пострадавшим от взрыва в общежитии дадим по 4 млн

Специальная комиссия выясняет причины взрыва в общежитии одного из военных городков в Логойском районе. Напомню, накануне днем в трехэтажном панельном здании произошел взрыв. По предварительной версии его причиной стал бытовой газ. В результате в общежитии обрушились плиты перекрытия второго подъезда (всего в доме их три), разрушены перегородки. Спасатели работали на месте ЧП всю ночь.

В момент взрыва в здании находилось около 20 человек. Пострадавших могло быть значительно больше, если бы это случилось вечером. Но, к счастью, многие люди были на работе, а дети учились. Пока известно о 5 пострадавших. Трое из них были тут же госпитализированы в Центральную районную больницу.

Сергей Стражникевич, заместитель председателя Логойского райисполкома:

Двоим была оказана профессиональная медицинская помощь и, поскольку они военнослужащие, по их желанию, они уже были транспортабельны, их перевели в военный госпиталь. К сожалению, один человек пострадал значительно серьезней, ему пришлось делать сложную операцию. Состояние у него тяжелое, но стабильное. Он дышит уже самостоятельно. Будем надеяться на лучшее.

Остальные жильцы также эвакуированы. Эту ночь они провели в санатории МТЗ «Рудня». Здесь их обеспечили всем необходимым. Тем, кто нуждается, специалисты продолжают оказывать психологическую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Прокопец, очевидец:

Окна повыбивало, меня оглушило, я не понимал где я и что я, пыль. Потом уже вышел в коридор, а его нет: ни лестницы, ни дверей, только плиты лежат.

Екатерина Приходько, очевидец:

Быстро приехали все: кто мог, кто не мог. Наверное, вся Беларусь. Все начальство.

Анатолий Антипенко, председатель Логойского райисполкома:

Решением Исполкома, это предварительно, по два миллиона дадим денег. Тем, кто пострадал, мы с губернатором согласовали, – по 4 миллиона.

В Логойске 16 квартир есть. Возможно, выпишем их.

Помимо материальной компенсации и решения квартирного вопроса власти пообещали помочь пострадавшим восстановить документы и обеспечить средствами первой необходимости. Уже сегодня список того, что нужно предоставить в первую очередь, передадут в местное РАЙПО.