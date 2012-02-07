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Наводнение в Австралии. В стране объявлен чрезвычайный режим

07 февраля 2012 09:48
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На пострадавшие от наводнений штаты Квинсленд и Новый Южный Уэльс движется мощный шторм, который сопровождается шквалистым ветром и градом. Власти уже проводят эвакуацию населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из берегов вышли более сотни рек. Уровень воды не просто критический: во многих местах над поверхностью торчат только крыши домов. В пострадавших регионах работает авиация: спасатели прочесывают территорию на вертолетах в поисках тех, кто оказался в плену стихии.

По прогнозам метеослужб, наводнение продлится еще несколько недель.

# происшествия # Природные катаклизмы

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