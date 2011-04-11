Взрыв в минском метро. Александр Лукашенко - КГБ: установить, кому было выгодно взорвать спокойствие и стабильность в стране

4 часа назад в минском метро на станции «Октябрьская» прогремел взрыв. В результате, по последним данным, 11 человек погибли, 126 получили ранения. 35 из них оказана медицинская помощь на месте, остальные госпитализированы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко осмотрел место чрезвычайного происшествия, возложил цветы. До этого глава государства провел экстренное совещание. Президент дал указания оказать экстренную помощь всем пострадавшим, их родственникам и усилить меры безопасности на транспорте.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь на экстренном совещании по поводу взрыва в Минске:

Как всем известно, сегодня вечером в метро в Минске, в центре столицы, прогремел взрыв. Как мне доложили, погибли 11 человек, около сотни обратились за медицинской помощью. Министр доложит, сколько конкретно госпитализировано.

Еще раз подчеркиваю: в результате взрыва погибли люди. Поэтому предлагаю почтить память погибших.

Результаты должны быть каждый день. Нарастающим итогом.

В связи с этим, поручается генеральному прокурору немедленно создать следственную группу. Усилить ее сотрудниками прокуратуры, КГБ, МВД. Руководителем группы назначается заместитель генерального прокурора Швед.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь на экстренном совещании по поводу взрыва в Минске:

В кратчайшие сроки все до мельчайших подробностей и деталей учесть, расследовать. Все выяснить. Виновные должны быть найдены.

Я только что разговаривал с президентом России. К сожалению, у них большой опыт этой работы. Свяжитесь со своими коллегами по линии ФСБ, КГБ, Прокуратуры. Скажите, какая вам нужна помощь. Но специалистов из России нужно привлечь. Для оценки ситуации хотя бы. Они готовы сегодня ночью к вам выехать и завтра быть здесь.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь на экстренном совещании по поводу взрыва в Минске:

Председателю Комитета госбезопасности… Я хочу, чтобы вы запомнили, что вы несете личную ответственность за расследование этого уголовного дела. Проанализируйте все факты. Посмотрите, возможно, есть связи со взрывом 3 июля. Может, это звенья одной цепи. Установите, кому выгодно, кто за этим стоит, кому было выгодно взорвать спокойствие и стабильность в стране. Кому не нравились эти стабильность и покой в Беларуси.

Все проанализировать. Тем более, что материалов у вас должно быть достаточно. И, с учетом этого события, работайте день и ночь. Еще раз подчеркиваю: результаты должны быть каждый день.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь на экстренном совещании по поводу взрыва в Минске:

Государственному секретарю Совета безопасности и Министру внутренних дел. Предельно усильте меры безопасности. Не создавайте видимость усиления. Усильте практически. Действуйте решительно. Я думаю, люди нас поймут.

Вывернуть все наизнанку. Особенно наличие незарегистрированного оружия, взрывчатки, боеприпасов. Вы знаете, о чем идет речь.

Особое внимание – безопасности на транспорте и местам массового сбора людей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь на экстренном совещании по поводу взрыва в Минске:

Министру обороны. Следует немедленно реально проверить все склады на наличие боеприпасов, взрывчатки – все ли на месте и все ли надлежащим образом обеспечивается охраной.

Я не исключаю, что нам этот подарок могут завести извне. Но нам надо посмотреть у себя. Это важно. Мне доложите лично.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь на экстренном совещании по поводу взрыва в Минске:

Министру здравоохранения. Следует оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Вылечить, поставить всех раненых на ноги. Не жалейте ничего, тем более, у нас для этого есть все.

Мы договорились с президентом России, что вам немедленно, по вашей просьбе, будут направлены специалисты, которые проконсультируют наших врачей, как лечить этих людей. Здесь особая специфика – это особые раненые. Тем более, в связи с тем взрывом, который произошел в метро.

Я только что оттуда. Это глубоко под землей в закрытом пространстве. Взрывная волна была такой силы, что посрывало все на стенках. К тому же, что они ранены, у них еще мощный психологический срыв.

Не отказывайтесь от помощи. Свяжитесь с министром здравоохранения России и договоритесь. Наши врачи умеют лечить людей, но консультация и помощь лишними не будут в этот момент.

Все списки пострадавших – кто и где находится на лечении – немедленно опубликуйте. Прямо сейчас сообщайте. Выходите в эфир на телевидении и сообщайте людям все и кто у вас есть в учреждении здравоохранения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь на экстренном совещании по поводу взрыва в Минске:

Правительству. Помогите каждому, никого не забудьте. Поддержите. Кому нужно оказать финансовую помощь, пострадавшим, семьям погибшим похоронить людей, окажите. Вместе с управляющим делами президента немедленно подключитесь к этой работе. Если нужно, встретьтесь с семьями. Помогите.

Пока будем разбираться, Николай Александрович, профинансируйте все расходы, которые сегодня необходимы из бюджета города. Потом разберемся.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь на экстренном совещании по поводу взрыва в Минске:

Председателю Горисполкома. Это событие не должно парализовать жизнь города. То, что вы быстро разобрались на земле, за это спасибо. Но и завтра, и послезавтра никакой задержки с доставкой людей по первой линии метро быть не должно. Бросьте туда максимум автобусов. Если не хватает, возьмите на МАЗе.

Постоянно информируйте минчан.

В кратчайшие сроки движение в метро надо восстановить. Я понимаю, что это сейчас связано с работой следственной группы, но есть и другие вопросы. Поэтому уже сегодня надо, чтобы стояли наготове бригады ремонтников, которые очистят станцию. Как только станет возможным, прокурор, я думаю, даст вам отмашку, восстановите движение.

То, что там сейчас после взрыва хлам – это вам наука. Метро надо отделывать так, чтобы на голову ничего не падало. Не только от взрыва. Понавешали этих «бляшанок». Там травмы люди получили еще и от того, что посыпались эти украшения на голову с потолка.

Обратите серьезное внимание на работу метрополитена. В любом государстве это самое уязвимое место.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь на экстренном совещании по поводу взрыва в Минске:

Главе Администрации президента. Людям надо дать полную информацию. Организуйте конкретных людей для ответов на все вопросы журналистов. Не надо ничего скрывать – люди должны все знать.

Думаю, в Минске следует объявить день траура. Определите и объявите вместе с Мингорисполкомом этот день. Но в знак уважения к людям это надо сделать.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь на экстренном совещании по поводу взрыва в Минске:

Я хочу вам сказать, мужики, что нам брошен серьезный вызов. И, надо признать, очень серьезный вызов. Нужен адекватный ответ. И этот ответ должен быть найден.

Я думаю, что повторять не надо то, что я сказал.

Спокойной жизни нам не дадут. Я вас об этом предупреждал. Не хочу сегодня напоминать кто они. И с ответом на этот вопрос прошу поторопиться.

Я бы хотел обратиться к людям честно и откровенно: без вас нам трудно будет найти этих уродов. Вы должны нам помочь.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь на экстренном совещании по поводу взрыва в Минске:

Крыть нечем – в этом событии виноваты только мы. Мы не обеспечили, как это было всегда, спокойствия, пусть даже в конкретном месте нашей столицы. Вина лежит на нас. И мы должны предпринять все, чтобы люди не подумали, что мы зря едим государственный хлеб.

В связи со взрывом в минском метро соболезнования выразил президент России Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Он связался по телефону с главой белорусского государства и передал слова соболезнования. Также Дмитрий Медведев попросил передать слова поддержки родственникам погибшим и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Была подчеркнута готовность оказать всю необходимую помощь и содействие.