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Муж фигуристки Ирины Лобачевой выпал из окна 14-го этажа и чудом остался жив

18 декабря 2015 15:17
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Новости России. Трагедия в семье прославленной фигуристки Ирины Лобачевой. Ее гражданский муж выпал из окна 14-го этажа в Москве.

В результате падения с огромной высоты мужчина получил тяжелую травму головы, переломы левой руки и обеих ног.

45-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщают российские издания, он пытался свести счеты с жизнью. В настоящее время мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации одной из московских больниц.

Инцидент произошел в то время, когда спортсменка спала. Ирина Лобачева проснулась от жуткого холода.

На допросе спортсменка рассказала, что ее гражданский муж злоупотребляет спиртным.  

Ирина Лобачева – прославленная российская фигуристка.

Муж фигуристки Ирины Лобачевой выпал из окна 14-го этажа и чудом остался жив-1


Ирина Лобачева и Илья Авербух 

В паре с бывшим супругом Ильей Авербухом она четыре раза становилась чемпионкой России, а также является серебряным призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. 

# происшествия # Фотофакт # Падение с высоты # Ирина Лобачева

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