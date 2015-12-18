Муж фигуристки Ирины Лобачевой выпал из окна 14-го этажа и чудом остался жив

Новости России. Трагедия в семье прославленной фигуристки Ирины Лобачевой. Ее гражданский муж выпал из окна 14-го этажа в Москве.

В результате падения с огромной высоты мужчина получил тяжелую травму головы, переломы левой руки и обеих ног.

45-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщают российские издания, он пытался свести счеты с жизнью. В настоящее время мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации одной из московских больниц.

Инцидент произошел в то время, когда спортсменка спала. Ирина Лобачева проснулась от жуткого холода.

На допросе спортсменка рассказала, что ее гражданский муж злоупотребляет спиртным.

Ирина Лобачева – прославленная российская фигуристка.