Взрыв поезда в Пакистане. 4 человека погибли, 16 ранены

Новости Пакистана. Четыре человека погибли, 16 ранены при взрыве поезда в Пакистане. Повреждены четыре вагона. На место трагедии прибыли полицейские и спасатели. По уточненным данным, взрывное устройство было заложено в самом экспрессе. Ранее сообщалось, что в состав попала ракета.

Поезд следовал в столицу западной провинции Белуджистан город Кветта. В данном регионе действуют как местные сепаратисты, добивающиеся его независимости, так и радикальные исламисты.

За последний год число нападений и терактов в Белуджистане сильно возросло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.