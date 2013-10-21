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Взрыв поезда в Пакистане. 4 человека погибли, 16 ранены

21 октября 2013 07:02
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Новости Пакистана. Четыре человека погибли, 16 ранены при взрыве поезда в Пакистане. Повреждены четыре вагона. На место трагедии прибыли полицейские и спасатели. По уточненным данным, взрывное устройство было заложено в самом экспрессе. Ранее сообщалось, что в состав попала ракета.

Поезд следовал в столицу западной провинции Белуджистан город Кветта. В данном регионе действуют как местные сепаратисты, добивающиеся его независимости, так и радикальные исламисты.

За последний год число нападений и терактов в Белуджистане сильно возросло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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