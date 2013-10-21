6-балльный шторм обрушился на Грузию. Высота волн – до 5 м, затоплены первые этажи зданий

Новости Грузии. Шестибалльный шторм обрушился на Грузию. Практически полностью парализована работа главного порта страны Поти. Все работы временно прекращены. Сейчас высота волн достигает пяти метров.

Из-за разгула стихии откладывается спасательная операция по снятию с мели парома. Контейнеровоз стоит в нескольких сотнях метров от берега уже вторые сутки. На его борту находятся 16 человек. Пострадали также и прибрежные населенные пункты.

Затоплены подвалы и первые этажи жилых домов, кафе и ресторанов. Шторм вынес на бульвары приморских городов песок и камни.

По предварительным данным, только в городах Батуми и Кобулети предварительный ущерб от удара стихии достигает нескольких миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.