Лесные пожары в Австралии. Сгорели более 300 домов, 1 человек погиб, введен режим ЧС

Новости Австралии. Режим чрезвычайной ситуации введен на юго-востоке Австралии из-за сильных лесных пожаров. Пламя уничтожило уже более 300 домов. Наиболее серьезно пострадали населенные пункты в окрестностях крупнейшего города континента – Сиднея. При тушении погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели продолжают эвакуировать людей из зоны бедствия. В самом Сиднее ощущается сильный запах гари. Медики призывают жителей не выходить на улицу без крайней необходимости.