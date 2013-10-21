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Лесные пожары в Австралии. Сгорели более 300 домов, 1 человек погиб, введен режим ЧС

21 октября 2013 06:52
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Новости Австралии. Режим чрезвычайной ситуации введен на юго-востоке Австралии из-за сильных лесных пожаров. Пламя уничтожило уже более 300 домов. Наиболее серьезно пострадали населенные пункты в окрестностях крупнейшего города континента – Сиднея. При тушении погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели продолжают эвакуировать людей из зоны бедствия. В самом Сиднее ощущается сильный запах гари. Медики призывают жителей не выходить на улицу без крайней необходимости.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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