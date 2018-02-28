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Взрыв отопительного котла в жилом доме под Борисовом. Комментарий МЧС

28 февраля 2018 15:52
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Новости Беларуси. В деревне Малая Ухолода Борисовского района взорвался отопительный котел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Взрыв отопительного котла в жилом доме под Борисовом. Комментарий МЧС-1

  

 Он находился в кирпичной пристройке жилого дома. В результате были повреждены потолок, стекла в окнах. По предварительной версии причиной происшествия стала неправильная эксплуатация отопительного оборудования. На момент разрыва котла в доме находились хозяйка и ее сын.  

Взрыв отопительного котла в жилом доме под Борисовом. Комментарий МЧС-4

  

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:  
В результате разрыва котла пострадал мужчина. Он доставлен в учреждение здравоохранения. Причины разрыва котла устанавливаются. В результате происшествия повреждены оконный проем, перекрытия в пристроенном помещении и котел.  

# происшествия # Фотофакт # Взрыв # Анастасия Швайбович

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