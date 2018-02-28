Взрыв отопительного котла в жилом доме под Борисовом. Комментарий МЧС

Новости Беларуси. В деревне Малая Ухолода Борисовского района взорвался отопительный котел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В деревне Малая Ухолода Борисовского района взорвался отопительный котел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он находился в кирпичной пристройке жилого дома. В результате были повреждены потолок, стекла в окнах. По предварительной версии причиной происшествия стала неправильная эксплуатация отопительного оборудования. На момент разрыва котла в доме находились хозяйка и ее сын.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
В результате разрыва котла пострадал мужчина. Он доставлен в учреждение здравоохранения. Причины разрыва котла устанавливаются. В результате происшествия повреждены оконный проем, перекрытия в пристроенном помещении и котел.