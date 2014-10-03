Взрыв на заводе пиротехники к Мексике: погибли 4 человека

Новости Мексики. Взрыв в Мексике унес жизни по меньшей мере 4 человек. Трагедия произошла в центральном штате страны Пуэбла, в здании завода по производству пиротехники. Еще двое работников цеха получили серьезные травмы, их на вертолете доставили в ближайшую больницу, сейчас за их жизни борются врачи.

По предварительной информации, на заводе взорвалось около 30 кг пороха.

Причиной стало несоблюдение мер безопасности при обращении со взрывоопасными веществами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.