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Взрыв на заводе пиротехники к Мексике: погибли 4 человека

03 октября 2014 07:06
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Новости Мексики. Взрыв в Мексике унес жизни по меньшей мере 4 человек. Трагедия произошла в центральном штате страны Пуэбла, в здании завода по производству пиротехники. Еще двое работников цеха получили серьезные травмы, их на вертолете доставили в ближайшую больницу, сейчас за их жизни борются врачи.

По предварительной информации, на заводе взорвалось около 30 кг пороха.

Причиной стало несоблюдение мер безопасности при обращении со взрывоопасными веществами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв пиротехники, фейерверк

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