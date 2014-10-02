На железнодорожной станции в Орше горел вагон поезда «Смоленск-Минск»: пострадал проводник

Новости Беларуси. На железнодорожной станции «Орша-Центральная» загорелся вагон машинного отделения грузового рефрижераторного поезда «Смоленск-Минск». В нем находилось два проводники. Они успели выбраться самостоятельно.
Один, гражданин Российской Федерации, госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения», второй не пострадал.
Сцепку состава из 12 вагонов отбуксировали на запасной путь.
Задержки в движении поездов нет.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. В вагоне повреждена внутренняя отделка.
По предварительным данным, внутри вагона-рефрижератора взорвался газовый баллон.
Железнодорожный состав принадлежит ООО «Дальрежтранс» Российской железной дороги.
В прошлом году крупная железнодорожная авария произошла на столичной станции «Минск – Сортировочный». В момент прибытия грузового локомотива, следовавшего по маршруту «Брест-Бекасово», сошли с рельсов четыре цистерны. Смотрите видео.