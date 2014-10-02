Нападение на обменный пункт «БелСвиссБанка» в районе Национальной библиотеки: заложница освобождена

Новости Беларуси. Нападение на обменный пункт с захватом заложнка в Минске. По не подтвержденной официльными источниками информации, злоумышленник вооружен. Об этом говорят некоторые очевидцы, которые утверждают, что в заложниках находится девушка-кассир.

Инцидент произошел в торговом центре «Счастье» недалеко от станции метро «Восток».

Здание оцеплено, там работают спецслужбы. На место происшествия прибыл и министр внутренних дел.

Переговоры со злоумышленником продолжаются. Требования пока не разглашаются.

Во взаимодействии со службой безопасности банка правоохранителями изымается необходмая документация, проверяется система безопасности. Все это будет приобщено к материалам уголовного дела.

Молодой человек удерживает девушку в заложниках уже практически три часа.

По словам очевидцев, он напал на кассира, когда та возвращалась с обеда.

Очевидец:

С 13.00 до 14.00 у нее обед. Она вышла на коридор. Девушка успела вскрикнуть, когда парень напал и пытался закрыть ей рот. Если бы не закричала, так бы все прошло - никто бы ничего не увидел. Она крикнула - мы выбежали. Он девушку запихнул туда, а ключи остались снаружи. Мы стали спрашивать, все ли у девушки в порядке. Там начался скандал. Мы начали дверь подпирать, а он вылетать. Мы вызвали милицию.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

Поступила информация о проникновении неустановленного лица с предметом, похожим на пистолет, в пункт обмена валют «БелСвиссБанка», который расположен в торговом центре «Счастье». На месте сейчас работают следственно-оперативная группа, представители Следственного комитета, МВД экстренных и специальных служб.

Обновлено в 16.45

Как только что стало известно, злоумышленника задержали. Сейчас на месте происшествия работают корреспонденты программы Новости «24 часа» на СТВ. Все подробности в следующем выпуске.

Обновлено в 19.30

Происшествие в Минске. 1 октября в помещении пункта обмена валюты одного из торговых центров неизвестный мужчина захватил в заложники девушку-кассира. Он применил физическую силу и был при этом вооружен огнестрельным оружием. Предположительно, пистолетом Макарова.

Личность нападавшего сейчас устанавливается. На данный момент известно, что это мужчина среднего возраста, крепкого телосложения и высокого роста.

Более трех часов представители правоохранительных органов проводили переговоры, которые результата не принесли. В итоге активной фазы спецоперации преступник нейтрализован. При его задержании было использовано оружие. Девушка-заложник жива.

Следственным комитетом безотлагательно организована проверка обстоятельств происшествия, возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Захват заложника». Виновнику произошедшего грозит до 12 лет лишения свободы.

Обновлено 02.10.2014 в 16.30

Установлена личность напавшего на обменный пункт в минском торговом центре. Им оказался мужчина 1991 года рождения, житель Мостовского района Гродненской области. Сейчас подозреваемый находится в больнице. Возле его палаты выставлен пост охраны.

Жизни потерпевшей – 19-летней сотрудницы банка – сейчас ничего не угрожает. Ей оказана психологическая помощь.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Сейчас следователи продолжают свою работу. Продолжаются допросы свидетелей. Изъяты и изучаются видеозаписи камер наблюдения, находившихся в торговом центре. Назначены ряд экспертиз: баллистическая, судебно-медицинская.

При подозреваемом находился предмет, похожий на огнестрельное оружие системы Макарова. Данный предмет сейчас направлен на экспертизу огнестрельного оружия.