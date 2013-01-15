Взрыв на центральном водопроводе в Турове: ранены 2 работника ЖКХ, 430 частных домов, 200 квартир, больница и ясли – без холодной воды

Новости Беларуси. В Турове Гомельской области утром 15 января еще продолжались восстановительные работы на центральном водопроводе, где накануне произошла авария. В результате прорыва трубы без холодной воды остались более 12 жилых и 430 частных домов, больница и ясли.

Во время ликвидации аварии к тому же взорвался баллон с кислородом. Пострадали двое работников ЖКХ. Пострадавшие находятся в больнице. У одного из мужчин до 25% ожогов тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 15 января в 13.30

Взрыв баллона при ремонте водопровода в Турове произошел из-за нарушений правил транспортировки газового оборудования. Таковы предварительные причины ЧП в Житковичском районе, при котором пострадали двое рабочих. Об этом сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Прорыв центральной водопроводной сети холодной воды произошел накануне в 15.20. Позже в службу спасения поступило сообщение, что на месте ремонтных работ горит автомобиль, на котором установлен металлический фургон для доставки аварийной бригады и оборудования. Выяснилось, что внутри находятся баллоны с кислородом. Из-за разгерметизации одного из них произошло воспламенение. Пострадали два слесаря. С ожогами 2-3 степени они были госпитализированы.

Котельные, имея резервный запас воды, продолжали работать в обычном режиме. Около 10 вечера водоснабжение города было полностью восстановлено.

Дмитрий Згурский, начальник управления ЖКХ Гомельского облисполкома:

Сложность заключалась в том, что водопровод проходит через бывший карьер, который в настоящее время залит водой. Вся сложность предварительная: чтобы ликвидировать место порыва, устранить, необходимо было откатать ту воду.

2 рабочих находятся в больнице. По заверениям медиков, их состояние не находится в опасности. Дальше расследование покажет все обстоятельства произошедшего.