В Египте потерпел крушение поезд минобороны страны. Погибли около 20 человек, более 100 ранены

Новости Египта. Железнодорожная катастрофа в Египте. В пригороде Каира потерпел крушение поезд минобороны страны. Составы превратились в груду искореженного металла. По предварительным данным, погибли около 20 военных, более сотни получили ранения. Некоторые в критическом состоянии.

Поезд перевозил рекрутов с юга страны в столичный учебный лагерь. О возможных причинах крушения пока ничего не сообщается.

Предыдущее подобное ЧП случилось менее двух месяцев назад. Тогда на переезде в провинции Асьют столкнулись поезд и школьный автобус. Жертвами трагедии стали около 50 человек, большинство из которых дети.