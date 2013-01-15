Новости США. Сильнейшая за последние годы эпидемия гриппа охватила уже все 50 штатов Америки. Последней список пополнила Калифорния. Самое тяжелое положение – на Восточном побережье США. В Нью-Йорке и Бостоне объявлена чрезвычайная ситуация. Заболевших – сотни тысяч. И их количество продолжает расти.

Медикаментов, в том числе прививок, на всех не хватает. Больницы не справляются с наплывом больных. В Чикаго, например, практически парализована работа уже 8 медучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.