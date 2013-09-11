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Взрыв на балконе дома по улице Тикоцкого в Минске. Возбуждено уголовное дело

11 сентября 2013 18:35
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Новости Беларуси. Неудачное благоустройство. Сегодня днем на улице Тикоцкого в Минске во время утепления балкона произошел взрыв. Двое рабочих госпитализированы. Жители дома не пострадали. В квартире, где велись ремонтные работы, выгорел балкон и жилая комната, выбиты стекла.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают следователи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обновлено 11.09.2013

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на улице Тикоцкого в отношении директора частной фирмы, с которой, по предварительной информации, был заключен договор на проведение ремонтных работ.

# происшествия # Фотофакт # Взрыв

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