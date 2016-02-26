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Взрыв метана на шахте в Воркуте: 4 человека погибли, судьба 26 неизвестна

26 февраля 2016 10:20
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Новости России. Стали известны новые подробности аварии на шахте в российской Воркуте. Причиной трагедии стало вовсе не обрушение горной породы, как сообщалось ранее, а взрыв метана. Это стало известно после лабораторных исследований, которые провели сотрудники МЧС.

Между тем, судьба еще 26 рабочих по-прежнему остается неизвестной. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Подобраться к горнякам, которые оказались заблокированы под землей, пока не удается. К этому времени уже известно о четверых погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв газа

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