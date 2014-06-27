Взрыв газопровода в Индии. Погибли 16 человек, более 10 пострадали

Новости Индии. На юге Индии прогремел мощный взрыв. ЧП произошло на газопроводе, который принадлежит крупнейшей газовой компании страны. В результате инцидента погибли по меньшей мере 16 человек, еще более десятка серьезно пострадали.

Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы локализовать вспыхнувший после взрыва пожар. Языки пламени поднимались на высоту до 20 метров.

Сейчас работа газопровода временно остановлена. Причины происшествия выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.