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Взрыв газопровода в Индии. Погибли 16 человек, более 10 пострадали

27 июня 2014 07:37
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Новости Индии. На юге Индии прогремел мощный взрыв. ЧП произошло на газопроводе, который принадлежит крупнейшей газовой компании страны. В результате инцидента погибли по меньшей мере 16 человек, еще более десятка серьезно пострадали.

Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы локализовать вспыхнувший после взрыва пожар. Языки пламени поднимались на высоту до 20 метров.

Сейчас работа газопровода временно остановлена. Причины происшествия выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв газа

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