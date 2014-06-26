Более 5 лет сотрудница одного из банков Быхова перечисляла себе деньги пенсионеров

Новости Беларуси. Обманутые вкладчики. Более десятка человек пострадали от преступных действий работницы одного из банков в Могилевской области. В качестве жертв мошенница выбирала пенсионеров.

Имея полный доступ к их накоплениям, она не гнушалась регулярным снятием денег с их счетов. А порой и вовсе не оформляла вклады, присваивая все себе. Своей преступной схемой мошенница беспрепятственно пользовалась больше пяти лет. А сумма наживы может исчисляться не одним миллиардом рублей.

По доверительному отношению к людям Раисы Константиновны нанесен серьезный удар. Пенсионерка не один год пользовалась услугами банка в Быхове. Но последние события, мягко говоря, шокировали. Ее денежные накопления просто-напросто растворились.

Раиса Шепетова, пострадавшая:

Мы же деньги несем в банк, надеемся, что там они сохранятся. Но разве можно доверять этому банку? Кому же тогда можно доверить?

Так же в небытие канули вклады еще более десятка жителей района. Всему виной, как оказалось, стала одна из сотрудниц банка. Соблазн легких денег взял верх над здравым смыслом.

Павел Андрианов, первый заместитель начальника Быховского РОВД:

Было установлено, что не менее пяти лет данная гражданка совершала хищение денежных средств у пожилых, используя возможность снимать деньги, используя их доверие.

В качестве жертв мошенница выбирала только пенсионеров и только сельчан. Ее поистине искусный подход к наивным старикам давал просто ошеломляющие результаты.

Дошло до того, что деньги для пополнения вкладов сотрудница принимала прямо в домах жертв. «В вашем-то возрасте и ездить в такую даль, – сочувственно говорила мошенница. – Я все сделаю сама». И схема работала.

Анна Кузьмичева:

Мы очень доверяли ей, уважали очень. Она жила на нашей улице. И обращались к ней, она помогала. Нет, никогда мы на нее не могли подумать такого.

Лидия Исакова, пострадавшая:

Корову продала, поросенка. Думала дом переделать. Она две машины купила, мебель, золото. Она жила на широкую ногу. Она не постыдилась и людей обманула.

Узнав, какими серьезными махинациями занималась их горе-сотрудница, администрация банка была шокирована. Масло в огонь подливает и тот факт, что сумма наживы может исчисляться не одним миллиардом рублей. Точную цифру предстоит выяснить следствию. Правда, репутацию свою банк терять не собирается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Прокопенко, заместитель директора Быховского филиала банка:

Банком проводятся мероприятия по выявлению законности совершенных операций. По результатам данной проверки всем пострадавшим вкладчикам будут возвращены их вклады с учетом всех начисленных процентов.