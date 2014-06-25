7 взрывов на Донецкой железной дороге произошло за последние сутки. Поезд Минск – Анапа был задержан на 20 часов

Новости Украины. Ситуация на востоке Украины остается напряженной. Только за последние сутки на Донецкой железной дороге произошло семь взрывов. К счастью, обошлось без жертв.

Однако эти инциденты привели к сбою в расписании поездов, которые следуют через регион. В частности, маршрут из Минска в Анапу был задержан на 20 часов. Сейчас на пострадавших участках дороги идут ремонтные работы.

Тревожные новости приходят из Луганска. Поступает информация о возобновившихся боевых действий в окрестностях города. Сведений о погибших или раненых пока нет.

Тем временем силовики и ополченцы начали обмен заложниками. По некоторым данным, уже удалось обменять более 10 человек.

Президент Украины Петр Порошенко хочет внести изменения в Конституцию страны. Они коснутся децентрализации власти. Также парламент рассмотрит законопроекты об амнистии и о выборах по пропорциональной системе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.