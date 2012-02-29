900 школьников в США эвакуированы из-за сообщения о бомбе

Новости США, Происшествие произошло в небольшом городке Кле-Элум в американском штате Вашингтон. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что в образовательном комплексе заложено взрывное устройство.

В настоящее время кинологи при помощи специально обученных собак обследуют здания входящих в комплекс начальной, средней и старшей школ. Пока каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было.

В целях безопасности власти также перекрыли движение по прилегающему к образовательному комплексу шоссе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.