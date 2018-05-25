Взрослые употребляли алкоголь и не обращали внимания на ребёнка. 4-летний мальчик выпал из окна в Гродно

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства падения мальчика из окна жилого дома в Гродно.

По информации СК, происшествие случилось вечером 24 мая. Из окна третьего этажа выпал 4-летний ребенок.

Мальчик с тяжелыми травмами доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медпомощи (читать далее).

Были опрошены жильцы дома для того, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Выяснили, что пострадавший ребенок и его мама находились в гостях. Взрослые употребляли алкоголь и не обращали внимания на мальчика. В крови матери содержание алкоголя составило 2,6 промилле.

Также установлено, что родители мальчика злоупотребляли алкогольными напитками и неоднократно привлекались к административной ответственности за правонарушения, совершенные в нетрезвом состоянии. Отец находился на лечении в ЛТП.

Проводится проверка. Степень тяжести полученных травм определят в рамках судебно-медицинской экспертизы.

Cергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:

Следователи обстоятельно выясняют не только вопросы, связанные с падением ребенка, но и деятельностью субъектов профилактики по обеспечению контроля за проблемной семьей для принятия мер по недопущению подобных случаев. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение.