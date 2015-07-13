Выжил ли слон, упавший в цирке в Могилеве с 2-метровой высоты?

Новости Беларуси. Сильно не испугался и чувствует себя хорошо. В цирке рассказали о состоянии слона после падения с двухметровой высоты.

Напомним, накануне в наших выпусках мы сообщали об инциденте в Могилеве, где во время циркового представления животное не удержало равновесие и рухнуло с высокой тумбы, едва не приземлившись на публику.

К счастью, все закончилось благополучно — ни слон, ни зрители не пострадали. Представления продолжаются по прежнему графику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.