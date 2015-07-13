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Выжил ли слон, упавший в цирке в Могилеве с 2-метровой высоты?

13 июля 2015 13:46
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Новости Беларуси. Сильно не испугался и чувствует себя хорошо. В цирке рассказали о состоянии слона после падения с двухметровой высоты.

Напомним, накануне в наших выпусках мы сообщали об инциденте в Могилеве, где во время циркового представления животное  не удержало равновесие и рухнуло с высокой тумбы, едва не приземлившись на публику.

К счастью, все закончилось благополучно — ни слон, ни зрители не пострадали. Представления продолжаются по прежнему графику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Цирк # происшествия

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