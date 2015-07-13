Прямой эфир

В Париже вооруженные грабители захватили 18 заложников в магазине

13 июля 2015 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Тревожные новости 13 июля вновь приходят из Парижа. Стало известно об очередном случае захвата заложников. На этот раз инцидент произошел в магазине одного из  пригородов французской столицы.

Торговую точку сразу же окружила полиция. Со злоумышленниками велись переговоры, но те никаких требований не выдвигали. Через некоторые время стражам правопорядка удалось освободить всех заложников. Их оказалось 18 человек — все сотрудники магазина. Никто из них не пострадал.

Сейчас торговый центр по-прежнему оцеплен. Нападавшие все еще внутри здания. У полиции до сих пор нет сведений о личностях преступников. Предполагается, что это группа двух или трех вооруженных мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Захват заложников

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродненской области вандалы разгромили церковь и костел
12 июля 2015 13:59

В Гродненской области вандалы разгромили церковь и костел

В Могилёве слон упал во время представления на арене цирка-шапито
12 июля 2015 10:50

В Могилёве слон упал во время представления на арене цирка-шапито

Больше пяти лет могилевское автопредприятие выплачивало пенсию по увечью умершему человеку
11 июля 2015 10:25

Больше пяти лет могилевское автопредприятие выплачивало пенсию по увечью умершему человеку