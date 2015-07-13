В Париже вооруженные грабители захватили 18 заложников в магазине

Новости Франции. Тревожные новости 13 июля вновь приходят из Парижа. Стало известно об очередном случае захвата заложников. На этот раз инцидент произошел в магазине одного из пригородов французской столицы.

Торговую точку сразу же окружила полиция. Со злоумышленниками велись переговоры, но те никаких требований не выдвигали. Через некоторые время стражам правопорядка удалось освободить всех заложников. Их оказалось 18 человек — все сотрудники магазина. Никто из них не пострадал.

Сейчас торговый центр по-прежнему оцеплен. Нападавшие все еще внутри здания. У полиции до сих пор нет сведений о личностях преступников. Предполагается, что это группа двух или трех вооруженных мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.