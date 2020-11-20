«Выясняем причины». Артём Цуран о случае массового отравления детей в 61-й минской школе

За медицинской помощью обратились около 280 школьников. Они жаловались на тошноту, боли в животе и слабость. В школу вызвали скорую и родителей. Большинству ребят помощь оказали на месте.

Людмила Борисенко, начальник Управления по образованию администрации Первомайского района Минска:

Состояние у детей разное: у кого-то тяжесть в животе, кто-то плохо себя чувствует, у кого-то есть, к сожалению, и более серьезные признаки нарушения состояния здоровья. Кому-то была оказана и более серьезная медицинская помощь, в том числе и капельница.

Проведена первичная оценка того, что происходит в школьной столовой. Явных нарушений не выявлено, поэтому пока говорим о том, что в понедельник столовая будет функционировать в обычном режиме.