«Выясняем причины». Артём Цуран о случае массового отравления детей в 61-й минской школе
Новости Беларуси. Массовое отравление произошло в 61-й минской школе. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 старшеклассников в больнице. Известно, что о плохом самочувствии дети начали сообщать сразу после завтрака.
За медицинской помощью обратились около 280 школьников. Они жаловались на тошноту, боли в животе и слабость. В школу вызвали скорую и родителей. Большинству ребят помощь оказали на месте.
Людмила Борисенко, начальник Управления по образованию администрации Первомайского района Минска:
Состояние у детей разное: у кого-то тяжесть в животе, кто-то плохо себя чувствует, у кого-то есть, к сожалению, и более серьезные признаки нарушения состояния здоровья. Кому-то была оказана и более серьезная медицинская помощь, в том числе и капельница.
Проведена первичная оценка того, что происходит в школьной столовой. Явных нарушений не выявлено, поэтому пока говорим о том, что в понедельник столовая будет функционировать в обычном режиме.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Выясняем причины. Работает рабочая группа в составе медиков, санэпидемслужбы, правоохранителей. Я думаю, ближайшие результаты причин отравления будут известны только завтра. На данный момент мы ситуацию отслеживаем, уточняем у родителей тех детей, которые находятся дома, их состояние.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В столовой взяли все необходимые пробы. Теперь ожидают результаты экспертизы. Одной из возможных причин отравления может быть употребление детьми в пищу чикен-ролла из школьного меню.