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В подвале дома на Уборевича обнаружили сумку с взрывоопасными предметами

20 ноября 2020 16:22
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Новости Беларуси. Мешок с взрывоопасными предметами нашли в Минске. Находку обнаружили в подвале многоквартирного дома на улице Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В подвале дома на Уборевича обнаружили сумку с взрывоопасными предметами-1

Подозрительную сумку заприметил сотрудник коммунальных служб во время ежедневного обхода. В ходе осмотра из матерчатой сумки выпали предметы, похожие на гранаты и запальные устройства. На место оперативно выехали сотрудники МЧС и саперы. Устройства проверили на опасность взрыва. Эвакуация жильцов не потребовалась.

В подвале дома на Уборевича обнаружили сумку с взрывоопасными предметами-4

Александр Исаков, главный инженер ЖКХ Заводского района:
Около тысячи домов ежедневно эксплуатирующая организация совместно с представителями ЖКХ обследует все полностью чердачные и подвальные помещения.

Первая находка, до этого ничего такого не было. Смотрим в целях обеспечения пожарной безопасности. Если какие-то предметы, стараемся их убрать. Таких находок еще не было.

В подвале дома на Уборевича обнаружили сумку с взрывоопасными предметами-7

В 15.30 оцепление было снято. Находку передали представителям Следственного комитета. Сейчас предстоит узнать, как гранаты попали в подвал жилого дома и кому они принадлежат.

# Оружие и боеприпасы # происшествия # Александр Исаков # Фотофакт

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