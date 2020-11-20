В подвале дома на Уборевича обнаружили сумку с взрывоопасными предметами

Новости Беларуси. Мешок с взрывоопасными предметами нашли в Минске. Находку обнаружили в подвале многоквартирного дома на улице Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подозрительную сумку заприметил сотрудник коммунальных служб во время ежедневного обхода. В ходе осмотра из матерчатой сумки выпали предметы, похожие на гранаты и запальные устройства. На место оперативно выехали сотрудники МЧС и саперы. Устройства проверили на опасность взрыва. Эвакуация жильцов не потребовалась.

Александр Исаков, главный инженер ЖКХ Заводского района:

Около тысячи домов ежедневно эксплуатирующая организация совместно с представителями ЖКХ обследует все полностью чердачные и подвальные помещения. Первая находка, до этого ничего такого не было. Смотрим в целях обеспечения пожарной безопасности. Если какие-то предметы, стараемся их убрать. Таких находок еще не было.