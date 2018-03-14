Выгода – в 450 раз. В Ельском районе частный лесозаготовитель продавал древесину по завышенным ценам, скупая её за копейки

Новости Беларуси. В Ельском районе частный лесозаготовитель научился превращать дрова в высоколиквидную древесину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, никаких суперсовременных технологий бизнесмен не придумал: проверяющие органы трактуют такую технологию не иначе как нарушением законодательства, причем сразу по нескольким пунктам. Правовую оценку деятельности частной фирмы и целого ряда лесхозов теперь предстоит дать правоохранителям.

Покупкой леса на корню в Беларуси занимается не одна сотня частных компаний. И, пожалуй, несоответствие объемов, указанных в порубочном билете, фактически заготовленному сырью – не такая уж и редкость.

Михаил Конопатский, главный лесничий Ельского лесхоза:

В данном случае «Ельсклес» нарушил требования законодательства и произвел вывозку самовольно. На основании этого нами был составлен протокол. За дополнительную древесину им выставлен счет, и они за нее доплачивали.

Вся проблема, что наказывать частника за самоуправство в лесу стали после того, как нарушения выявил Комитет государственного контроля. Насторожило, что схожая ситуация во взаимоотношениях у частной фирмы сразу с тремя лесхозами. Порой реально вырубленные объемы были в восемь раз больше оплаченных. Но, как известно, чем дальше в лес, тем больше дров. Этим нарушения законодательства не ограничились.

Александр Добриян, СТВ:

Частная фирма приобретала дровяную древесину на корню на участках леса, пострадавших от лесных пожаров или других неблагоприятных факторов. Стоят такие дрова сущие пустяки: в среднем, около 8 копеек за кубический метр. Однако, всё вывезенное из леса фирма продавала как технологическое сырье или балансы по цене в 36 рублей за кубический метр. Разница, на секундочку, в 450 раз!

Казалось бы, ну что ж, сумели заработать. Превратили дрова в высоколиквидную продукцию. Да только по закону это превращение должно обернуться прибылью и для государственного лесхоза. Но, как видно из материалов проверки, делиться частник не спешил.