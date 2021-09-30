«Все внутренности были съедены». В Гомеле массово погибают домашние животные. В чём причина?

Новости Беларуси. Одичавшие собаки или дикие волки. В Гомеле ищут тех, кто массово убивает домашних животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Счет жертв уже идет на десятки собак, кроликов, уток и кур. Неизвестный хищник совершает ночные рейды в микрорайон частной застройки областного центра и близлежащие деревни.

Обсуждение темы в соцсетях выявило: проблема куда шире. У фермера по соседству собаку утащили вместе с будкой. А хозяйка немецкой овчарки Мухтара до сих пор не может прийти в себя. Ее грозного охранника съели, не снимая с цепи.

Людмила Туркова, жительница деревни Романовичи:

Разорвали его вот здесь. Цепь на всю была вытянута – вот так. Здесь он лежал разорванный. От него остались только голова, передние лапы и немножко по спине сантиметров 20 хребта. А так, ничего от собаки не осталось, все внутренности были съедены. Все было съедено, и все было в крови. Сейчас позже шести часов я просто боюсь сюда выйти. У меня страх.