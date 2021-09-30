«Это мои дети». Неизвестное животное держит в страхе жилой микрорайон Гомеля. Люди боятся за свою жизнь

Новости Беларуси. Одичавшие собаки или дикие волки. В Гомеле ищут тех, кто массово убивает домашних животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Счет жертв уже идет на десятки собак, кроликов, уток и кур. Неизвестный хищник совершает ночные рейды в микрорайон частной застройки областного центра и близлежащие деревни. Местные жители бьют тревогу и изучают модели электрошокеров для собственной защиты. Охотники несколько недель пытаются выследить зверя, а коммунальные службы активно отлавливают безнадзорных животных. Подробности в материале Александра Добрияна.

Александр Добриян, корреспондент:

Микрорайон частной застройки Романовичи. Вот уже несколько дней главная тема для обсуждения здесь – безопасность. Началось все воскресным утром, когда 7-летний школьник прямо на пороге собственного дома нашел изуродованное тело собаки. От любимца всей улицы практически ничего не осталось.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали той ночью на улице по соседству с Золотистой не то волка, не то очень крупную собаку. Мнения в поселке разделились. Но что бы это ни было, спать спокойно теперь не может никто.

Я боюсь за детей, потому что они все с улицы не вылазят. Сейчас тут кусты, разная ерунда – не дай бог оттуда кто-нибудь выскочит. Я боюсь за детей 100 %. Это мои дети. Я за них в ответе. «Все внутренности были съедены». В Гомеле массово погибают домашние животные. В чем причина? Читайте здесь.

В районе выписано 65 путевок на отстрел волка. Охотники каждую ночь выходят на промысел, но пока безрезультатно. Специалисты говорят, что дикого хищника поблизости нет, а вот свора одичавших собак точно рядом.

Андрей Григоренко, главный охотовед Гомельской районной структуры «БООР»:

Сигналы поступают периодически, это сезонные сигналы, особенно по окончании дачного сезона. В основном. Но сигналы не подтверждают, что это волк. В основном это бродячие собаки. Волчий след и собачий очень сильно разнятся. Волчьего следа пока в этом районе вообще не наблюдается. Выложены привады для охоты для волка, вышки стоят, но пока они не посещаются. Что говорит о том, что волка здесь нет. Да и в населенный пункт волк пойдет в крайне редком случае. Когда нужда прижмет – питание. Но в данный момент в лесу ему питания больше, чем в населенном пункте.

Дмитрий Коротаев не отрицает, проблема с одичавшими собаками в округе есть. К нему свора приходила не раз. Полгода назад одну из собак ему пришлось задушить в своем дворе голыми руками. Две недели после этого мужчина провел в больнице, а последний укол от бешенства сделал буквально на днях. Но сейчас орудует кто-то другой.

Буквально за сутки до происшествия на улице Золотистой неизвестный зверь напал и на его подворье. За ночь хозяин не досчитался 40 голов живности: кролики, куры и утки. Двор превратился в скотобойню.

Дмитрий Коротаев, местный житель:

Не раз я наблюдал. Но собаки всех кроликов не давили. Они разгрызали клетку, одного двух съедят – и уходили, а в этот раз как бы всех животных (и гусей, и кур, и кроликов) загрызли. Собаки по-другому себя ведут. Думаю, тут или рысь, или волк, какое-нибудь дикое животное крупное. Но рысь, наверное бы, через сетку перепрыгнула, а не подкапывалась. Пока единой версии нет, районные власти стараются действовать комплексно.

Андрей Криворучко, первый заместитель главы администрации Новобелицкого района Гомеля:

По периметру района расставлены охотники, работают в установленном порядке на тех расстояниях, которые им дозволены. А непосредственно в самом микрорайоне индивидуальной жилой застройки работает бригада по отлову безнадзорных домашних животных.