В Борисове задержан белорусский вор в законе по кличке Паштет
Новости Беларуси. Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержан вор в законе по прозвищу Паштет. В конце августа четверо сторонников уголовного авторитета в Борисове избили 40-летнего мужчину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Жестокое нападение было совершено у входа в гипермаркет, на глазах посетителей и работников торгового объекта. Как стало известно, пострадавший является приверженцем криминального клана вора в законе по прозвищу Кушнер. Выходка оказалась следствием давнего противостояния главарей по переделу сфер влияния и укреплению положения в криминальной среде.
Оба злоумышленника не работают, ранее привлекались к уголовной ответственности. Сейчас проверяется их причастность к иным преступлениям, в том числе связанным с незаконным оборотом огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.