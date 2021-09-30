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В Борисове задержан белорусский вор в законе по кличке Паштет

30 сентября 2021 13:33
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Новости Беларуси. Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержан вор в законе по прозвищу Паштет. В конце августа четверо сторонников уголовного авторитета в Борисове избили 40-летнего мужчину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове задержан белорусский вор в законе по кличке Паштет-1

Жестокое нападение было совершено у входа в гипермаркет, на глазах посетителей и работников торгового объекта. Как стало известно, пострадавший является приверженцем криминального клана вора в законе по прозвищу Кушнер. Выходка оказалась следствием давнего противостояния главарей по переделу сфер влияния и укреплению положения в криминальной среде.

В Борисове задержан белорусский вор в законе по кличке Паштет-4

Оба злоумышленника не работают, ранее привлекались к уголовной ответственности. Сейчас проверяется их причастность к иным преступлениям, в том числе связанным с незаконным оборотом огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

# Хулиганство # происшествия # Александр Кушнеров # Павел Алексеевич # Фотофакт

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