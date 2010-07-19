Врач-анестезиолог Ялтинской горбольницы рассказал о последних часах жизни минчанина, погибшего в Крыму

22-летний минчанин Дмитрий Матвеев разбился, упав с 50-метровой скалы в Крыму.

Трагедия в Крыму. Белорусский турист упал с 50-метровой скалы. 22-летний минчанин Дмитрий Матвеев забрался на гору, чтобы сделать несколько снимков. Но потерял равновесие и упал в воду. Из-за падения парень сильно повредил позвоночник. С многочисленными переломами он был доставлен в больницу. Врачи сделали несколько операций, однако спасти молодого человека не удалось.

Поляков Иван Олегович, врач-анестезиолог Ялтинской городской больницы (Украина):

Пациент поступил в отделение анестизиологии и интенсивной терапии Ялтинской горбольницы. Состояние его было критическое, нестабильное. Уровень сознания – Кома-2. Начаты меры по спасению жизни, в том числе катетеризация центральной вены, интенсивная терапия. Все это, к сожалению, успеха не давало. 18 июля в 19.50 пациент скончался.

К слову, это уже второй за последнюю неделю несчастный случай с белорусами в Крыму. Несколько дней назад в Судаке в 50-ти метрах от берега в море было обнаружено тело 24-х летнего мужчины. У него случился приступ эпилепсии.