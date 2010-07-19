Госавтоинспекция бьет тревогу. Количество аварий на дорогах неуклонно растёт. Жара изматывает водителей. В Добрушском районе Гомельской области водитель умер прямо за рулём из-за сердечного приступа.

Инна Голик старший инспектор ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

За прошедшие сутки в Гомельской области произошло 57 аварий, 18 из них с пострадавшими, 4 погибли. Сегодня нагрузку на водителя можно сравнить разве что с нагрузками пилота самолёта.

Ещё одна горячая опасность прямо под ногами. А точнее под колёсами автомобилей. Солнце плавит асфальт. Попасть вот в такую битумную ловушку означает потерять сцепление с дорогой и, следовательно, управление автомобилем. А это чревато большими неприятностями.