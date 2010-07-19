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В Гомельской области научились синтезировать деньги из воздуха

19 июля 2010 18:06
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Прокуратура вынесла официальное предупреждение незарегистрированному объединению «Учение Синтеза». Оно незаконно действовало на территории Гомельской области в Беларуси.

Само объединение появилось в России. В середине 90-х прошлого века его лидер Виталий Сердюк начал чтение лекций и семинаров. Установлено, что её организаторами были неработающие муж и жена - уроженцы России. Наряду с духовным ростом, они обещали и рост материального благосостояния. Однако такое энергетическое просвещение имело вполне материальную цену. Полный курс семинаров и практик обходился  в весьма круглую сумму. 32 синтеза по 16 семинаров, каждый стоимостью в 800 российских рублей. Полный курс, с позволения сказать, «духовного очищения»,  стоил около 40 миллионов белорусских рублей.

Светлана Крицина, сотрудник Управления КГБ по Гомельской области:
По мнению организаторов, человек повышал свой энергопотенциал и в результате перед ним открывались безграничные возможности. Руководитель жлобинского отделения приводил свой пример, что его энергопотенциал, якобы, уже настолько возрос, что он может помогать в условиях кризиса ряду предприятий, управлять силами природы.

Делом заинтересовалась и налоговая инспекция.

# происшествия

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