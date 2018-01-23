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Возобновлено следствие по уголовному делу о сорванных у дома с клумбы цветах в Витебске

23 января 2018 11:53
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Новости Беларуси. Возобновлено следствие по уголовному делу о цветах, которые сорвали у дома в Витебске мать и дочь.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Светлану Сахарову, заместитель прокурора Витебска отменил постановление о прекращении уголовного преследования в отношении фигурантки дела и ее несовершеннолетней дочери, которое было вынесено из-за малозначительности дела.

Светлана Сахарова, официальный представитель УСК по Витебской области:
Уголовное дело поступило для проведения дополнительных следственных действий в Витебский ГОСК.

Возобновлено следствие по уголовному делу о сорванных у дома с клумбы цветах в Витебске -1

Источник фото: скриншот из видео СК

Напомним, в конце октября появилось видео, на котором мать и дочь срывали с клумбы у дома цветы. Ролик сняла женщина, которая сказала, что посадила растения у этого подъезда. Из-за этого и начался конфликт.

По словам оператора, прежде, чем срезать растения, нужно было спросить у нее разрешение – здесь подробнее.

Было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, совершенный группой лиц».

# происшествия # Хулиганство # Светлана Сахарова

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