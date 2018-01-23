Возобновлено следствие по уголовному делу о сорванных у дома с клумбы цветах в Витебске

Новости Беларуси. Возобновлено следствие по уголовному делу о цветах, которые сорвали у дома в Витебске мать и дочь.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Светлану Сахарову, заместитель прокурора Витебска отменил постановление о прекращении уголовного преследования в отношении фигурантки дела и ее несовершеннолетней дочери, которое было вынесено из-за малозначительности дела.

Светлана Сахарова, официальный представитель УСК по Витебской области:

Уголовное дело поступило для проведения дополнительных следственных действий в Витебский ГОСК.