Возобновлено следствие по уголовному делу о сорванных у дома с клумбы цветах в Витебске

Новости Беларуси. Возобновлено следствие по уголовному делу о цветах, которые сорвали у дома в Витебске мать и дочь.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Светлану Сахарову, заместитель прокурора Витебска отменил постановление о прекращении уголовного преследования в отношении фигурантки дела и ее несовершеннолетней дочери, которое было вынесено из-за малозначительности дела.
Светлана Сахарова, официальный представитель УСК по Витебской области:
Уголовное дело поступило для проведения дополнительных следственных действий в Витебский ГОСК.