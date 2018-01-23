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К трём годам лишения свободы приговорён обвиняемый по делу о гибели роупджампера

23 января 2018 10:45
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Новости Беларуси. К трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима приговорен обвиняемый по делу о гибели роупджампера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодой человек признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Кроме того, в качестве материальной компенсации родственникам погибшего с него будет взыскано 90 тысяч рублей.

К трём годам лишения свободы приговорён обвиняемый по делу о гибели роупджампера-1

На скамье подсудимых организатор экстремальных развлечений оказался после трагедии под Минском. На глазах десятков людей разбился один из роупджамперов – 27-летний житель Солигорска. Как выяснилось в ходе следствия, организатор не закрепил как следует веревку и не использовал дополнительные средства безопасности.

27-летний роупджампер, погибший под Минском, сертификат на прыжок получил в подарок

К трём годам лишения свободы приговорён обвиняемый по делу о гибели роупджампера-3

Ольга Диндилевич, государственный обвинитель, старший помощник прокурора Заводского района Минска:
Государственный обвинитель в судебных прениях просил признать Никитченко виновным в причинении смерти по неосторожности и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Согласно приговору суда, который был провозглашен сегодня, Никитченко признан виновным в тех же действиях, и ему назначено наказание, о котором просил государственный обвинитель в судебных прениях.

К трём годам лишения свободы приговорён обвиняемый по делу о гибели роупджампера-5

Александр Лапанович, отец погибшего:
На сегодняшний день соболезнования приносят люди разных категорий: и 70-летние, и молодые. На самом деле, я каждый день чувствую поддержку. Вся Беларусь поддерживала меня в этой ситуации.

К трём годам лишения свободы приговорён обвиняемый по делу о гибели роупджампера-7

Организатора смертельного прыжка заключили под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

# Падение с высоты

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