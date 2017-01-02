Воры помешали семьей Валентиков из деревни Козьянки собрать на своем подворье весь восточный гороскоп из животных

Новости Беларуси. Едва не помешали собрать весь восточный гороскоп. В деревне под Полоцком на одном из подворий украли декоративных петухов. Не исключено, что воров привлек тот факт, что у хозяев этого дома можно увидеть, пожалуй, всех домашних животных. Но необычных, а редких пород.

Поросенок, рожденный под занавес года обезьяны. Больших и маленьких вьетнамских пяточков в хозяйстве Валентиков аж 25. Еще куры, индюки, гуси, перепела.

Людмила Валентик, многодетная мама, житель деревни Козьянки:

Арочка должна сегодня-завтра ягниться. Она всегда много приносит, по 3-4 ягненка. Посмотрим, сколько в этом году. Это еще маленькая совсем козочка. Пока что одна.

Вторая половина восточного гороскопа – дети. На каникулах почти все разъехались к родственникам. «Тигром» оказался старший сын Вадим, в год лошади родилась после четырех сыночков и лапочка-дочка.

Людмила Валентик, житель деревни Козьянки:

Я считаю, что нужно кормить своим. Так как наши бабки-прабабки нас растили. Получаются крепче, здоровее.

Елена Смыкова, соседка, житель деревни Козьянки:

Тут мы старые и то смотрим, чтобы много нам ничего не было. И хозяйства того. Так что молодцы-молодцы-молодцы. В пример, конечно, нужно ставить. Молодежь пускай едут в деревню, так закупаются и немножко ставят себя на ноги.

Каждому свое. Кто-то хозяйство держит, а кто-то этим бессовестно пользуется. Накануне Нового года со двора Валентиков бесследно исчезли декоративные китайский пуховой и павловский. Никто птиц так и не вернул, видно, совесть людей пока не заклевала.

Петух – птица домашняя. Символ крепких семейных уз. Потому Новый год нужно встречать в кругу родных и близких. И если уж не в ночь с 31 на 1, то 28 января. Именно в этот день по китайскому календарю окончательно вступает в свои права Огненный петух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.