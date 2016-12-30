Завершено расследование уголовного дела об убийстве в ТЦ «Европа» в Минске

Новости Беларуси. 17-летний минчанин обвиняется по четырем статьям. Уголовное дело уже поступило в Минский городской суд.

Трагедия в ТЦ «Европа» в Минске произошла вечером 8 октября.

Студент-первокурсник с бензопилой и топором напал на женщин в торговом центре. Потерпевшими по уголовному делу признаны три женщины, а также родственники погибшей.

Как рассказали в Следственном комитете, по тому же сценарию парень хотел устроить резню в учебном заведении, в котором учился. По счастливой случайности план сорвался.



Следственный комитет Республики Беларусь:

В ходе следствия также установлен факт приготовления обвиняемым убийства двух и более лиц 7 октября 2016 года в одном из столичных вузов. Несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в учебный корпус и завел бензопилу. Далее он намеревался зайти с ней и топором-кувалдой в лекционную аудиторию, в которой в это время проходили занятия у 178 студентов, с целью нападения на них. Довести свой умысел до конца несовершеннолетний не смог, так как случайно задел рычаг тормоза бензопилы, в результате чего произошла остановка цепи. Попытки завести бензопилу оказались неудачными, что вынудило его покинуть территорию учебного заведения.